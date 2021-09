Nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha presentato ufficialmente un nuovo smartphone noto con il nome di Samsung Galaxy Wide 5. Quest’ultimo sembra essere destinato per il solo mercato sudcoreano e, dal punto di vista tecnico e del design, sembra ricordare vagamente alcune vecchie conoscenze.

Samsung Galaxy Wide 5: ufficiale il nuovo device di Samsung, ma forse è un re-branded

Samsung ha quindi ufficializzato soltanto per il mercato sudcoreano un nuovo dispositivo di fascia media il quale, come già accennato, sembra essere una versione re-branded di altri device dell’azienda. Il nuovo Samsung Galaxy Wide 5 condivide infatti alcune specifiche tecniche con lo scorso Samsung Galaxy A22 5G. Tra queste, troviamo ad esempio il processore, che è il SoC MediaTek Dimensity 700 con a supporto una GPU Mali-G57 MC2 e con tagli di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD.

La parte frontale ospita poi un Infinity-V Display con tecnologia IPS LCD e con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+. A differenza del Galaxy A22, però, qui non sembra esserci una frequenza di aggiornamento elevata. Sul retro, invece, è presente un comparto fotografico in un modulo quadrato composto da tre fotocamere più un flashLED con dei sensori rispettivamente da 64+5+2 megapixel. Non manca infine una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W, il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.1.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy Wide 5, come già detto, sembra che sarà distribuito per il solo mercato sudcoreano ad un prezzo di partenza di circa 325 euro al cambio.