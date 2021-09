Come fa Google con la sua linea di smart display Nest Hub, anche Lenovo commercializza alcuni modelli che hanno evidentemente lo stesso scopo di quelli offerti dal colosso di Mountain View.

Ultimamente, però, a seguito di un aggiornamento software rilasciato da Lenovo durante il mese di marzo, alcuni smart display sono stati colpiti da fastidiosi bug, che il colosso non ha ancora risolto, ecco i dettagli.

Lenovo: smart display colpiti da fastidiosi bug

Questi bug hanno lasciato un copioso numero di utenti con prodotti affetti da riavvi continui, blocchi o impossibilità a recepire i comandi vocali. In tutti questi casi e in tutti questi mesi, gli utenti sono stati lasciati senza una soluzione in grado di risolvere i problemi. Facendo un rapido salto all’interno del thread sul forum ufficiale Lenovo.

Abbiamo notato una seria frustrazione da parte degli utenti che, a distanza di 5 mesi dalla prima comparsa di questi bug, non si sono ancora visti risolvere il bug da parte di Lenovo, anzi, la compagnia continua a chiedere di ricevere maggiori informazioni da chi è affetto dai problemi.

I colleghi di 9to5google, interpellando la compagnia sulla questione, si sono visti rispondere che in realtà tutti gli aggiornamenti sono gestiti direttamente da Google, sia per quanto riguarda gli smart display che anche per gli altri prodotti smart. Lenovo ha ulteriormente sottolineato che sta lavorando con il team di Google per cercare di riprodurre il bug così da sviluppare al più presto un fix definitivo.