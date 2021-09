Ci sono delle ottime notizie per chi è abituato ad accumulare gli oggetti vecchi. Infatti, non sappiamo che nelle nostre zone più remote della casa possono nascondersi dei tesori che non forse ci eravamo dimenticati di avere. Ci sono oggetti del passato che attualmente sono considerati davvero rari e per questo possono valere davvero una fortuna. Molti di questi sono ormai inutili da un punto di vista puramente tecnologico, ma potrebbero avere un valore collezionistico di rilievo.

Anche dal punto di vista economico non si scherza affatto, poiché ci sono diversi collezionisti che farebbero ferro e fuoco pur di ottenere questi oggetti, sborsando anche cifre decisamente altisonanti. Scopriamo di seguito 5 oggetti del passato che i collezionisti cercano incessantemente.

Oggetti che valgono una fortuna: il Nokia 3310 è intramontabile

Nokia 3310

Lo abbiamo menzionato anche in un articolo dove parlavamo dei cellulari del passato che valgono una fortuna. Il Nokia 3310 era un cellulare davvero efficiente ed è stato un vero successo agli inizi degli anni 2000. Anche tramite i vari meme che girano sul web, è stato elevato a “leggenda” della telefonia mobile, soprattutto per via della sua durezza e resistenza. Attualmente il suo valore di mercato è di 130 euro.