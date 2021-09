MediaWorld avvicina notevolmente gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, garantendo la possibilità di godere di un risparmio quasi unico nel proprio genere, con acquisti effettuati sia in negozio che online sul sito ufficiale.

Risparmiare con MediaWorld è semplicissimo, l’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (tranne se espressamente indicato il contrario), per ogni acquisto effettuato sfruttando l’e-commerce aziendale. Il Tasso Zero, in parallelo, può essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa, previa approvazione da parte della finanziaria.

Mediaworld: queste sono le nuove offerte del periodo

MediaWorld sta cercando in tutti i modi di convincere gli utenti all’acquisto, attirando in negozio coloro che vorrebbero mettere le mani sui prodotti Apple, puntando appunto su promozioni mirate sugli ultimi top di gamma dell’azienda di Cupertino. La scelta può ricadere direttamente su Apple iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro o iPhone 12 Mini, a cifre che oscillano tra 689 e 1329 euro.

Non mancano anche sconti mirati direttamente sui prodotti con sistema operativo Android, in particolar modo sono disponibili svariati modelli a meno di 400 euro, i quali prevedono prestazioni complessivamente accettabili. I dispositivi da acquistare sono Oppo A15, Wiko Y81, Oppo Reno 4Z, Samsung Galaxy A12 e Galaxy A22.

Le ulteriori proposte del volantino MediaWorld sono raccolte direttamente per voi nelle pagine sottostanti, potrete in questo modo conoscere da vicino i prezzi più bassi pensati dall’azienda.