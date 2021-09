Il nuovo volantino Expert presenta prezzi incredibilmente bassi, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare sui vari acquisti effettuato, riuscendo nel contempo ad accedere ai migliori prodotti attualmente in circolazione, distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi.

La campagna descritta nell’articolo non presenta limitazioni importanti da un punto di vista territoriale, ed è inoltre attiva sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, aggiungendole sempre al prezzo di listino.

Expert: le occasioni con i prezzi più bassi

Occasioni sempre più incredibili sono disponibili da Expert, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti veramente interessanti e di fascia alta, ad esempio rappresentati da Oppo Find X3 Pro, Motorola Edge 20 Pro o anche Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, tutti in vendita a meno di 1000 euro (nella variante no brand e con garanzia di 24 mesi).

Coloro che invece vorranno acquistare un dispositivo molto più economico, puntando ad esempio sul rapporto qualità/prezzo favorevole, potranno scegliere di spendere meno di 400 euro, acquistando uno tra Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Motorola Edge 20, Oppo A53s, Realme C21, Xiaomi Redmi Note 10S o similari.

Indipendentemente dalla scelta effettuata, ricordiamo che è prevista la garanzia di 24 mesi, che coprirà i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti, in aggiunta alla possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.