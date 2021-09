Euronics asseconda le richieste dei tantissimi consumatori, rilanciando la sfida a coloro che vogliono cercare di risparmiare il più possibile, con prezzi molto bassi e prodotti sempre più scontati, anche di fascia molto alta.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere finalmente disponibile sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. L’accesso è possibile in ogni negozio o punto vendita, ma non sul sito ufficiale dell’azienda stessa; tutti gli acquisti superiori ai 199 euro possono essere effettuati anche con rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, ed addebito automatico sul conto corrente bancario.

Euronics: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Euronics si avvicina agli utenti che da sempre avrebbero voluto risparmiare il più possibile, portando una campagna promozionale che spinge all’acquisto multiplo. La prima, e unica, cosa da fare per rientrare di diritto nel meccanismo, consiste nell’acquisto di un singolo dispositivo da almeno 599 euro, senza limitazioni o vincoli in termini di categorie merceologiche.

Superato l’unico ostacolo, la strada appare essere completamente in discesa, potendo scegliere tra uno dei seguenti dispositivi, proposti a prezzi scontatissimi. Spendendo 199 euro sarà possibile mettere le mani sulla macchina da caffè automatica di marca DeLonghi, una Nintendo Switch, un chromebook HP, una lavatrice LG o la Rowenta X-Force Flex. Volendo invece investire una cifra decisamente superiore, corrispondente appunto a 299 euro, l’occhio cade sul condizionatore Samsung, sull’asciugatrice Electrolux o la smart TV LG da 55 pollici di diagonale.