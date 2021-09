Il volantino Esselunga nasconde veramente tante sorprese, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di accedere ad una campagna promozionale tanto interessante, e ricca di occasioni, assolutamente in grado di convincere ad acquistare sempre nuova tecnologia.

La campagna promozionale risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita sul territorio nazionale, ricordiamo infatti essere necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, in caso contrario non sarà possibile godere dei medesimi prezzi. Le scorte non dovrebbero essere limitate, ciò sta a significare che teoricamente potreste anche recarvi in prossimità della data di scadenza, trovando uguale disponibilità di elementi.

Esselunga: la nuova campagna promozionale

Esselunga continua a stupire con uno Speciale Multimediale che vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, all’intero gli utenti sono attesi da una lunghissima serie di offerte molto speciali, a partire ad esempio dal top di gamma più in voga del 2021, l’Apple iPhone 12. Dotato di specifiche tecniche di altissimo livello, il prodotto viene commercializzato a soli 778 euro, garantendo prestazioni quasi mai viste prima.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare il più possibile, virando sul sistema operativo Android, potranno farlo affidandosi a prodotti del calibro di Realme 7, samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9At, Samsung Galaxy A12, Oppo A52 o similari.

Tutti gli altri sconti, legati a categorie merceologiche completamente differenti, sono raccolti per voi nelle pagine che potete trovare direttamente nel nostro articolo.