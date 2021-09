Torniamo con la rubrica che riguarda il nostro gioco settimanale rilasciato gratuitamente da Epic Games. Questa settimana ne troviamo addirittura due: il primo di questi è Nioh, The complete edition, un brutale gioco d’azione di Team NINJA e Koei Tecmo Games. Nell’epoca dei samurai, impersoneremo un viaggiatore solitario che approda sulle coste del Giappone per una ricerca misteriosa, con malvagi guerrieri e i soprannaturali Yokai che infestano le sue terre. Il costo del titolo era di 49€ e attualmente viene regalato gratuitamente per tutti gli utenti. Il secondo titolo è un gestionale horror con grafica 2D dal costo di 14,99€. Si tratta di Sheltered, un gestionale survival con una storia profonda ed emotiva nella quale avremo il compito di proteggere i 4 membri di una famiglia che, dopo un’apocalisse globale, hanno trovato un rifugio sotterraneo abbandonato. Ma non finiscono qui le buone notizie, infatti quest’anno ricade anche il quindicesimo anniversario di 505 Games, con tante offerte esclusive.

L’anniversario di 505 Games porta con sé sconti esclusivi

Grandi sconti per l’anniversario di una delle case editrici di giochi più importanti al mondo. Troviamo in offerta diversi titoli, tra i più importanti e vantaggiosi:

Prey a 11,99€ invece di 39,99€

a invece di Dishonored – Definitive Edition a 4,99€ invece di 19,99€

– Definitive Edition a invece di Ghostrunner a 11,99€ invece di 29,99€

a invece di Control a 12,79€ invece di 31,99€

a invece di Death Stranding a 23,99€ invece di 59,99€

Grandi titoli per l’occasione, con alcuni che non potete proprio perdervi, come ad esempio Death Stranding e Control, tra i migliori degli ultimi tempi, con l’uscita della Director’s Cut di Hideo Kojima.

Per quanto riguarda i giochi gratuiti, una volta riscattati rimarranno per sempre nella vostra libreria, ma affrettatevi, poiché avete tempo fino al 16 settembre. Dopo questa data non saranno più riscattabili in alcun modo.