Lo abbiamo già visto in tutte le salse: sono emersi diversi video, gameplay, trailer che mostrano la nuova esclusiva temporale targata Play Station 5. Stiamo parlando di Deathloop, uno degli ultimi giochi Next-Gen in grado di sfruttare tutte le caratteristiche della console di nuova generazione, anche sotto il profilo del controllor Dual Sense. Ma finalmente sono stati pubblicati i requisiti tecnici per il titolo su PC, e dimostra di andarci pesante anche alle risoluzioni più basse. Eccoli qui elencati.

Dei requisiti tecnici da paura

I requisiti necessari per giocare il nuovo titolo del momento stanno facendo il giro del mondo, tra lo stupore generale, e soprattutto con la consapevolezza che sarà quasi impossibile procurarsi una scheda video in questo periodo di magra. Ma vediamo insieme i requisiti elencati qui sotto, con la richiesta di una RTX 3080 per giocare in 4K e di una RTX 2060 per apprezzarlo al meglio in FullHD. Si tratta di schede video abbastanza potenti e comunque superiori alla media registrata da Steam nel corso dei mesi, che aveva visto un’enorme diffusione di GTX1060 e 1660 tra i giocatori presenti sulla piattaforma. Il desiderio è senza dubbio di passare ai nuovi prodotti Nvidia, ma in attesa di prezzi umani o comunque in linea con il listino si dovrà aspettare ancora mesi.

Requisiti Minimi

OS : 64 bit Windows 10 version 1909 or higher

Processore: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz o AMD Ryzen 5 1600

RAM: 12 GB

GPU : Nvidia GTX 1060 (6GB) o AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX : Version 12

Archiviazione: 30 GB

Requisiti Consigliati