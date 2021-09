Death Stranding o si ama o si odia. Si tratta di un titolo che ha diviso la critica, tra chi amava il suo ritmo lento e pieno di suspense di scoperta e chi invece lo criticava aspramente. Ma in ogni caso è riuscito a fare parlare di sé in particolare per la direzione e la sceneggiatura del titolo, pensata e ideata dal grande genio di Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Un vero e proprio maestro del settore, che ha portato il mondo del gaming su un altro e nuovo livello di narrazione. Con l’uscita della nuova versione di Death Stranding, la Director’s Cut, è stato sollevato un polverone, sia per i nuovi contenuti e le nuove modalità di gioco, ma anche per l’hype creatosi attorno all’annuncio.

Il Final Trailer che stavamo aspettando

Dopo l’annuncio ufficiale della commercializzazione e realizzazione della nuova versione di questo titolo, Hideo Kojima ha finalmente rilasciato il trailer definitivo che accompagnerà la versione ritoccata del titolo. Reso disponibile alle 09 italiane di mercoledì 8 settembre sul canale YouTube di Kojima Productions, lo potete trovare a questo indirizzo:

Non resta che aspettare la sua effettiva disponibilità sul mercato e scoprire fino a fondo le sue nuove potenzialità o i suoi nuovi difetti nella nuova versione del Director’s Cut. All’interno di questa versione infatti troveremo nuove sezioni di storia inedite e altri elementi di gameplay, oltre a nuovi modi per sfruttare le console di nuova generazione come la PS5 (come ad esempio per l’audio 3D). Nell’attesa potete comunque giocare la versione classica sulle principali piattaforme gaming.