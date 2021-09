Il volantino comet riserva molte sorprese agli utenti che vogliono cercare di risparmiare con i propri acquisti legati alla tecnologia, la spesa è ridottissima, grazie ad un elevato quantitativo di sconti applicati anche sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

Spendere poco con Comet è veramente molto semplice, per riuscire nell’impresa non è necessario recarsi in uno specifico negozio, ma basterà andare fisicamente nella location più vicina alla propria residenza, o sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo modo si potrà anche richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettiva.

Comet: le offerte sono veramente incredibili

Gli sconti attivati da Comet partono dalla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero sui dispositivi il cui prezzo non supera i 300 euro, per quanto riguarda la variante completamente sbrandizzata, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. I modelli da non perdere assolutamente di vista toccano Samsung Galaxy A12 o Galaxy A22, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9C o Redmi 9A, per passare poi su Oppo A16 e similari.

Il top di gamma che invece ci sentiamo di consigliarvi è chiaramente l’Apple iPhone 12, la più valida alternativa con sistema operativo iOS, impreziosita da specifiche tecniche di altissimo livello, ed un prezzo di 795 euro complessivamente accettabile, proprio per l’insieme dell’offerta.

Gli altri sconti del volantino Comet sono raccolti direttamente per voi, nelle pagine che trovate nell’articolo, inserite come galleria fotografica.