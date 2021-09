Il volantino Bennet non delude le aspettative degli utenti, la nuova campagna promozionale convince tutti con il lancio di una lunghissima serie di occasioni da non perdere assolutamente di vista, nell’ottica di riuscire a risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto.

Per godere degli ottimi sconti applicati da Bennet, ricordiamo comunque essere necessario recarsi fisicamente in negozio, al giorno d’oggi i suddetti non sono stati attivati sul sito ufficiale (come sempre accade parlando dell’azienda). Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto.

Il nostro canale Telegram ufficiale si occupa ogni giorno delle migliori offerte Amazon, scoprite anche i codici sconto, iscrivendovi qui.

Bennet: quante occasioni per tutti gli utenti

Bennet vuole stupire ancora, per l’occasione l’azienda ha deciso di andare dritta verso i top di gamma, in particolar modo con sistema operativo iOS. In questo caso il prodotto maggiormente scontato è l’Apple iPhone 12, la variante con 128GB di memoria interna e completamente sbrandizzata, può essere scelta a soli 799 euro, un prezzo davvero di tutto rispetto, se confrontato con il listino originario.

Volendo puntare invece su un modello decisamente più economico, il consiglio è di scendere verso la fascia bassa della telefonia mobile, acquistando uno a scelta tra Xiaomi Redmi Note 10 e Samsung Galaxy A32, entrambi disponibili a meno di 200 euro. Le prestazioni sono ovviamente diametralmente opposte al modello precedente, ma registrano comunque un discreto rapporto qualità/prezzo.

Le restanti offerte sono raccolte nelle pagine sottostanti.