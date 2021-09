Le applicazioni per gli smartphone Android ed in generale, sono dei software divenuti ormai indispensabili, esse infatti permettono ai device tascabili di compiere le piccole attività ritenute scontate a ognuno di noi, dal postare una foto su un social network al guardare una serie TV.

Tutto ciò ha reso nell’arco di pochissimi anni le app i software maggiormente diffusi al mondo, ogni smartphone porta con se a bordo un certo pool di applicazioni, necessarie al suo normale funzionamento e alla nostra vita digitale per poter procedere normalmente.

Tale magnificenza però, si paga, essa nasconde infatti un lato oscuro che prende corpo negli hackers e nei malware, questi utenti con cattive intenzioni infatti, sfruttano le app come vettore per inoculare malwares e insediarsi all’interno dei device, in modo da poterne rubare i dati importanti ormai presenti sostanzialmente in ogni memoria esistente.

App da disinstallare