L’operatore virtuale su rete Vodafone 4G, 1Mobile, ha aggiornato nuovamente le scadenze di tutte le sue attuali offerte tariffarie in commercio, con proposte anche per dispositivi IoT, che prevedono bundle di minuti, SMS e Giga con prezzi a partire da 2,50 euro al mese.

Come già raccontato, le principali offerte di 1Mobile da 4,49 euro al mese prevedevano come scadenza per la sottoscrizione alle attuali condizioni la data del 15 Settembre 2021, ma nelle ultime ore l’operatore virtuale ha deciso di prorogare ulteriormente tutto fino al 30 Settembre 2021, salvo eventuali cambiamenti. Scopriamo maggiori dettagli.

1Mobile proroga le proprie offerte da 2.50 euro

Per domani 12 Settembre 2021 era prevista anche la scadenza di 1Mobile XConnect, l’offerta per dispositivi IoT con 100 minuti, 50 SMS e 1 Giga a 2,50 euro al mese, che solitamente viene prorogata di settimana in settimana. In questo caso, 1Mobile ha deciso di fissare la nuova scadenza per sottoscrivere XConnect al 17 Settembre 2021, salvo nuovi cambiamenti.

Dunque, fra le offerte 1Mobile prorogate ancora una volta c’è la Special Flash, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 130 Giga di traffico dati al prezzo di 9,99 euro al mese. A partire dalla terza mensilità, grazie all’erogazione di 10 Giga al mese in più, ci saranno a disposizione 140 Giga di traffico dati allo stesso prezzo mensile.

L’offerta Special Flash è sottoscrivibile da tutti i nuovi clienti, sia per chi attiva un nuovo numero che per chi richiede la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile. Non è invece disponibile per i già clienti. Coloro che richiedono la portabilità provenendo da Vodafone o attivano un nuovo numero devono sostenere un costo di attivazione pari a 5 euro, mentre per le attivazioni in portabilità da tutti gli altri operatori non è previsto alcun costo di attivazione.

Nell’attuale portafoglio 1Mobile figurano un gruppo di offerte dedicate a chi attiva una nuova numerazione o richiede la portabilità provenendo da qualsiasi altro operatore mobile ad eccezione di Vodafone. Vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte.