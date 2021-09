Star Wars: Knights of the Old Republic è uno dei giochi pià importanti dell’universo di Star Wars e probabilmente quello che ha decretato il successo di questo mondo per le piattaforme videoludiche. La buona notizia di oggi è che nel corso dell’evento PlayStation Showcase di è stata confermata una nuova versione Remake di questo famoso titolo, che dovrebbe essere realizzata da Aspyr. L’annuncio è stato accompagnato da un brevissimo trailer che ha mostrato alcune scene che ci hanno portato indietro nel tempo.

Ecco il trailer presentato al PlayStation Showcase

Il trailer in questione, realizzato in versione cinematica, quindi senza reali scene di gioco, mostra un’apparizione fugace di uno dei personaggi più importanti dell’universo di Star Wars: stiamo parlando di Darth Raven, un sith, ex jedi, dei tempi delle Guerre Mandaloriane, al centro della narrazione del titolo Knights of the Old Republic, avvenute migliaia di anni prima della famosissima saga di Skywalker.

Ecco il trailer in questione:

Davvero spettacolare e ben realizzato, con questa versione cinematica di pregio, che mostra poco ma lo fa nel modo giusto per far salire l’hype a tutti i fan della saga più famosa al mondo. Un altro dettaglio non di poco conto è la voce narrante del trailer, di Jennifer Hale, originariamente doppiatrice di Bastila Shan.

Insomma, nulla è stato lasciato al caso per Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, che sarò appunto sviluppato da Aspyr e arriverà su PlayStation 5 e PC al lancio (successivamente su altre console). In tanti già si chiedono quali cambiamenti verranno apportati al titolo originale, se solo di fattura grafica o se verrà modificato anche il gameplay base del titolo: non resta che attendere ulteriori notizie e qualche scorcio in piu di gameplay reale.