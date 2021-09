Samsung oggi ha presentato un nuovo smartphone di fascia medio-alta, il successore dell’A52 recensito appena qualche mese fa. Si tratta del Samsung Galaxy A52s 5G, una rivisitazione del modello precedente dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 778G dalle ottime prestazioni e con una nuova variante Awesome Mint. Finalmente un 6,5″ alla portata di tutti e in grado di offrire prestazioni complete ed equilibrate in una fascia di prezzo intermedia per il mondo degli smartphone.

Caratteristiche e specifiche

Galaxy A52s 5G è dotato di un display Infinity-O, in grado di riprodurre film con tecnologia Super AMOLED e pannello piatto da 6,5 pollici. Anche sotto il fronte del gaming, grazie al nuovo refresh rate da 120Hz, i giocatori avranno una marcia in più per godersi al meglio i propri giochi preferiti.

Tante le novità sotto il profilo software con la nuova One UI 3 e la possibilità di espandere la ram del proprio dispositivo sfruttando parte dello spazio di archiviazione. Il nuovo processore Snapdragon 778 riesce a fornire delle prestazioni bilanciate e una durata della batteria, grazie ai 4500mAh a bordo del dispositivo, incredibile. Presente l’immancabile supporto al 5G e una ricarica rapida a 25W. La certificazione IP67 concede all’utente il lusso di usare lo smartphone in presenza di acqua e polvere, con una resistenza in acqua fino a 1 m di profondità e fino a 30 minuti.

Fotocamere rinnovate da 64MP

Grazie alla fotocamera Multi Role Quad è possibile usufruire di un’esperienza di scatto migliorata, per potenziare ancora di più le produzioni fotografiche. Quattro le fotocamere posteriori, con la principale con OIS da 64 MP, ultra-grandangolare, di profondità e macro, e infine una fotocamera anteriore da 32 MP. Lo stabilizzatore ottico d’immagini elimina ogni sfocatura anche con scarsa luminosità, aumentando il dettaglio delle foto e la funzione con modalità notte attiva.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo Samsung Galaxy A52s 5G è disponibile a un prezzo di partenza di € 469,90 in diverse colorazioni, tra cui Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Mint.