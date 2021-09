Negli ultimi giorni di sono state molte segnalazioni da parte di diversi utenti Vodafone e ho. mobile, ma anche Poste Mobile ha avuto delle problematiche. Downdetector.it ha reso chiara la situazione, essendo che tramite il portale è possibile andare a vedere quante segnalazioni sono state fatte nelle ultime ore. I disservizi si sono presentati principalmente in Umbria, nelle Marche e in diverse zone di tutto il Centro Italia.

Allo stato attuale sembra che la problematica sia limitata solo ed esclusivamente a queste zone, in particolare a Terni e Perugia dove i problemi sono stati più gravi essendo che parecchie persone non potevano utilizzare lo smartphone per navigare in rete o chiamare.

Down di rete: cosa è successo in questi giorni

Attualmente l’entità del problema non è stata ancora resa nota, nonostante le varie segnalazioni si limitavano solamente ad un numero abbastanza considerevoli nelle città che abbiamo menzionato prima e nelle Marche.

Dunque, i problemi principali che gli utenti hanno segnalati sono relativi ai disservizi nella connettività di rete con nessun tipo di segnale presente sul terminale in uso. Inoltre, sono stati segnalati anche dei malfunzionamenti per quanto concerne l’invio di SMS e la navigazione sul web, dato che mancava completamente il collegamento alla rete internet. Inoltre, era impossibile anche effettuare e ricevere telefonate.

In sostanza, possiamo dire che la situazione è stata alquanto critica, ma entro le 13.30 la situazione si è stabilizzata. Laddove ce ne sia bisogno, è sempre opportuno segnalare le problematiche sul portale downdetector.it così da confrontarvi con altri utenti.