A quanto pare, secondo quanto riportato da un informatore molto conosciuto su Weibo, Xiaomi starebbe lavorando ad un nuovo smartphone a marchio Redmi dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 870 e display OLED e refresh rate a 120 Hz.

Diverse persone sono interessate da questa notizia, e credono che il dispositivo descritto corrisponda al Redmi K40s oppure possa entrare a far parte della prossima famiglia Redmi K50. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi al lavoro su un nuovo Redmi con Snapdragon 870

A dare la news è stato il solito profilo “Digital Chat Station” che ha rivelato qualche specifica dello smartphone. In particolare, il telefoni di Redmi sarà probabilmente dotato di un display da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel e utilizzerà una fotocamera principale da 50MP. La fonte sostiene infine che il dispositivo, contraddistinto dal numero di modello SM8250 arriverà sul mercato l’anno prossimo.

