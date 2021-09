WhatsApp: arrivano le reazioni ai messaggi, l'aggiornamento mostrato nelle prime immagini

La voglia di rivalsa di WhatsApp verso la rivale attuale che è Telegram si fa sentire e infatti sarebbero pronte ad arrivare tantissime novità nel futuro prossimo. Per quanto riguarda il nuovo aggiornamento non sembrerebbero più esserci dubbi dal momento che la nota applicazione di messaggistica avrebbe scelto di introdurre una funzione molto interessante già presente sull’applicazione madre che è Facebook.

Le reazioni, in realtà presenti anche su Instagram, saranno ben presto parte integrante di WhatsApp, con le prime indiscrezioni che erano emerse già durante la fine dello scorso mese di agosto. Stando a quanto indicato dal noto portale che spesso anticipa le novità di WhatsApp noto come WABetaInfo, il nuovo update dovrebbe arrivare molto presto. Si tratterà sempre della solita voglia da parte di Facebook di andare ad utilizzare la stessa linea per tutte le sue applicazioni.

WhatsApp: arrivano le reazioni con il prossimo aggiornamento

Le reazioni su WhatsApp saranno molto utili per comunicare al nostro interlocutore anche senza dover scrivere. Basterà infatti una semplice emoticon per far capire di aver ricevuto il messaggio o magari per ringraziare la persona.

Tutto ciò che servirà fare per attivarle sarà un tap sulla vignetta del messaggio al quale si vuole appunto reagire. In questo modo la reazione potrà essere rappresentata da qualsiasi emoticon. Per adesso non siano novità sulla data del rilascio ufficiale di questo nuovo aggiornamento, il quale sembrerebbe ancora prematuro. Neanche la versione beta infatti starebbe sperimentando la novità delle reazioni, per cui bisognerà attendere ancora un po’ per avere la novità.