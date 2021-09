Vodafone: ci sono tre offerte che solo in pochi avranno, si arriva fino a 100GB

Anche Vodafone si dimostra all’altezza del periodo che tutti stanno vivendo, ovvero quello dei gestori che propongono offerte molto convenienti dal punto di vista del prezzo. Il colosso anglosassone ha lo obbligo di provare a recuperare i suoi vecchi clienti, quelli che hanno deciso di scappare verso altre esperienze.

Proprio per questa motivazione sono nate tre offerte strepitose non solo per i prezzi ma anche per i contenuti. Queste verranno proposte solo ad alcuni clienti per via telefonica dal gestore.

Vodafone: le migliori offerte di settembre per un rientro

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited