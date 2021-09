Dal 6 al 20 Settembre 2021, salvo eventuali cambiamenti, anche i già clienti Very Mobile che possiedono un’offerta minore di bundle Giga e di prezzo possono decidere, direttamente dall’app Very, di cambiare offerta in Very Flash con minuti illimitati, sms illimitati e 200 Giga di traffico internet mobile a 7,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti l’offerta è attivabile solo per chi proviene da Iliad, FastWeb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile propone la Very Flash con fino a 200 Giga al mese

Very Flash 7,99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload con addebito su credito residuo a 7,99 euro al mese. I già clienti possono cambiare la propria offerta tariffaria con un’altra offerta con più Giga, senza costi aggiuntivi.

Se il cliente Very Mobile possiede un’offerta con 30 Giga di traffico telefonico può passare a quella con minuti illimitati, sms illimitati e 50 Giga a 5,99 euro al mese, direttamente dall’app Very Mobile tramite “Cambio offerta” presente nella sezione “Offerta“; a quella con minuti illimitati, sms illimitati e 100 Giga a 6,99 euro al mese direttamente dall’app Very Mobile tramite “Cambio offerta” presente nella sezione “Offerta“; Per chi aveva attivato un nuovo numero senza portabilità l’operatore potrebbe proporre il prezzo di 7,99 euro al mese.

Oppure infine a quella con minuti illimitati, sms illimitati e 200 Giga a 7,99 euro al mese direttamente dall’app Very Mobile tramite “Cambio offerta” presente nella sezione “Offerta“; L’offerta dovrebbe essere disponibile solo se il cliente in precedenza aveva portato il proprio numero in Very Mobile con gli stessi operatori di provenienza previsti attualmente per i nuovi clienti.

Se il cliente Very Mobile possiede un’offerta con 100 Giga di traffico telefonico può passare a quella con minuti illimitati, sms illimitati e 200 Giga a 7,99 euro al mese direttamente dall’app Very Mobile tramite “Cambio offerta” presente nella sezione “Offerta“; L’offerta dovrebbe essere disponibile solo se il cliente in precedenza aveva portato il proprio numero con gli stessi operatori di provenienza previsti attualmente per i nuovi clienti.