Attraverso una nuova campagna SMS, Vodafone sta proponendo ancora una volta l’offerta winback Special 50 Digital Edition. Il messaggio promozionale viene inviato ad alcuni ex clienti dell’operatore, che possono attivare l’offerta a prezzi personalizzati.

Dopo aver ricevuto la proposta, per sottoscrivere l’offerta è possibile recarsi presso un negozio aderente oppure accedere alla pagina dedicata attraverso il link presente nell’SMS. Ecco maggiori dettagli.

Torna in Vodafone con la Special 50 Digital Edition

Sottoscrivendo Special 50 Digital Edition si ottengono ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati fino in 4G, in questo caso a 7 euro al mese. Come già detto, tuttavia, il costo mensile proposto da Vodafone è personalizzato, dunque altri ex clienti possono ricevere prezzi diversi.

Per quanto riguarda il costo di attivazione e quello della nuova SIM ricaricabile, con questa campagna risultano entrambi gratuiti. Si segnala tuttavia che in alcuni casi è stato richiesto un prezzo personalizzato per la SIM, dunque non è escluso che possa succedere nuovamente.

Ecco un esempio di SMS inviato dall’operatore rosso: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 13 Settembre 2021“.