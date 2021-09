Possiedi uno o più vecchi smartphone Android scattosi per via della scarsa quantità di memoria RAM e di un processore non proprio all’avanguardia? La prima idea che ci balena in testa è sicuramente quella di passare ad un modello più moderno. Fermi un attimo. Basta un semplice reset ai dati di fabbrica e qualche app gratuita per riportare il nostro catorcio agli antichi splendori. Possiamo ancora trovarci di fronte ad uno smartphone perfettamente usabile con i consigli giusti. Eccone alcuni a portata di mano.

Consigli sul riutilizzo intelligente di vecchi smartphone dati ormai per spacciati