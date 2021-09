sim-scopriamo-insieme-i-gold-number-che-valgono-una-fortuna

Se pensate che il mondo del collezionismo abbia smesso di stupire, vi state sbagliando di grosso. Non si finisce mai di imparare e, soprattutto, di guadagnare in questo particolare settore. Collezionisti da tutto il mondo farebbero qualsiasi cosa per ottenere quel pezzo raro e speciale. Ma avete mai sentito parlare dei Gold Number che valgono una fortuna? Scopriamo insieme questi numeri di telefono che rendono speciale una SIM. Ecco una nuova formula di investimento.

SIM: ecco come un numero diventa Gold Number

Come può un semplicissimo numero di telefono trasformarsi in un pezzo da collezione ricercato e ambito? Molto semplicemente rispettando alcune caratteristiche capaci di rendere una semplicissima SIM in un vero Gold Number.

Stiamo parlando di un numero di cellulare VIP, unico al mondo che regala alla SIM un valore premium davvero incredibile. Ecco alcune caratteristiche che fanno di quella sequenza numerica un Gold Number:

è facile da ricordare . Tutte le combinazioni semplici e con più numeri uguali rendono quella SIM un pezzo davvero prezioso. Chiunque vorrebbe avere tra le mani, o meglio nello smartphone, un numero di telefono che tutti possono memorizzare con facilità;

. Tutte le combinazioni semplici e con più numeri uguali rendono quella un pezzo davvero prezioso. Chiunque vorrebbe avere tra le mani, o meglio nello smartphone, un numero di telefono che tutti possono memorizzare con facilità; un’altra caratteristica che rende un numero di cellulare ricercato è quando la sequenza numerica si sviluppa seguendo un ordine crescente o decrescente . Come ad esempio 123456789;

si sviluppa seguendo un ordine o . Come ad esempio 123456789; nella sequenza le cifre corrispondono a una data storica importante. Questo impreziosisce la SIM che ha quel numero collegato rendendola una vera Gold Number.

Queste sono solo alcune particolarità che possono regalare valore alla SIM in possesso. Esistono molti siti online che si occupano di questa speciale attività del collezionismo. Non solo le propongono all’asta o in vendita, ma si impegnano anche a valutarle e ad acquistarle da qualsiasi persona interessata a piazzarle.

Anche oggi ci siamo addentrati in un mondo speciale, ancora poco conosciuto, ma che sta crescendo a vista d’occhio. Si tratta del mondo delle SIM Top Number da collezione.