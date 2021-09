MediaWorld torna in auge con il lancio di una campagna promozionale quasi assurda, la perfetta soluzione che porta gli utenti a poter mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, senza troppi pensieri o patemi.

Risparmiare con Mediaworld è possibile sia in ogni negozio, che direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, in questo secondo caso si aggiungeranno al massimo 10 euro a quanto mostrato a schermo.

MediaWorld: il volantino che nessuno si aspettava

MediaWorld prova in tutti i modi ad assecondare le tantissime richieste degli utenti, lanciando una campagna promozionale mirata sulla telefonia mobile, e sulla possibilità di accedere a prodotti sempre più scontati.

Osservandola da vicino notiamo un fortissimo focus sul mondo Apple, in particolar modo sono acquistabili tutti gli ultimi modelli dell’azienda di Cupertino, tra i quali spiccano iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max, con prezzi che partono da un minimo di 689 euro, fino ad un massimo di 1329 euro.

In caso contrario consigliamo una rapida occhiata al mondo Android, votato più che altro alla fascia intermedia della telefonia mobile, con prodotti effettivamente in vendita a meno di 400 euro, e rappresentati nei modelli Oppo A15, Samsung Galaxy A22, Galaxy A12, Oppo Reno 4Z, Wiko Y81 e tanti altri ancora.

Per approfondire la conoscenza della campagna promozionale di MediaWorld, consigliamo caldamente di aprire le pagine che abbiamo integrato nell’articolo come galleria fotografica.