Iliad continua ad essere protagonista assoluta nel campo della telefonia mobile, grazie alla sua ricaricabile Giga 120. Anche nel corso di queste settimane gli utenti avranno la possibilità di accedere a questa popolare tariffa che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per gli utenti è di 9,99 euro.

Iliad, confermata l’assenza dell’app per tutti i clienti

Nel corso di questi ultimi mesi, Iliad ha consolidato il suo ruolo di leader per le offerte commerciali. Al tempo stesso però per gli utenti non sono cambiate alcune delle condizioni di abbonamento previste. Ad esempio, per i clienti con una SIM di Iliad è ancora prevista l’assenza di un’app ufficiale.

La mancanza dell’app ufficiale di Iliad è prevista sia sugli smartphone Android che su iPhone. Ciò significa che sui negozi virtuali dei rispettivi smartphone non è possibile scaricare un’app nativa per la gestione del profilo. Gli utenti Iliad che desiderano modificare il loro profilo tariffario devono necessariamente collegarsi al sito web ufficiale dell’operatore.

Le indiscrezioni delle ultime settimane avevano lasciato pensare ad un possibile cambio di passio di Iliad su questo fronte e ad un possibile lancio del servizio. Ad oggi, però, sembra essere confermata l’assenza di un’app sugli smartphone di ultima generazione anche nei mesi a venire.

Per gli utenti del gestore francese con uno smartphone Android non sono disponibili nemmeno le app parallele su Google Play Store. Gli ultimi servizi sono stati rimossi nelle ultime settimane.