L’operatore virtuale ho. Mobile sta continuando ad offrire anche a settembre l’opportunità di attivare una delle promozioni forse più interessanti. Nello specifico, stiamo parlando dell’offerta denominata ho. 100 Giga 7,99 che, come suggerisce il nome, include un grande quantitativo di traffico dati a meno di 10 euro al mese.

Anche a settembre è disponibile la promo ho. 100 Giga 7,99 di ho. Mobile

Come già accennato, anche per questo nuovo mese l’operatore virtuale di Vodafone sta ancora proponendo l’interessantissima promo nota come ho. 100 Giga 7,99. Con quest’ultima, i nuovi utenti che la attiveranno potranno quindi utilizzare fino ad un massimo di 100 GB (con una velocità massima di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload) di traffico dati al mese, minuti di chiamate senza limiti ed anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo mensile del rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro mentre il costo della scheda SIM è di 0,99 euro. Non è inoltre previsto il costo di attivazione.

Vi ricordiamo che la nuova offerta di ho. Mobile è attivabile da tutti i nuovi utenti provenienti dai seguenti operatori telefonici: Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia, Feder Mobile. Vi è poi da sottolineare che l’offerta in questione è valida anche in roaming presso alcuni paesi dell’UE. Tra questi, ci sono il Regno Unito e i Paesi dell’Area Economica Europea, anche se in questo caso i giga saranno dimezzati.