Euronics ha recentemente presentato al pubblico italiano un volantino che vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, permettendo nel contempo agli utenti di accedere ad una lunga serie di sconti speciali.

L’accessibilità, a differenza di quanto abbiamo visto in passato, è garantita in ogni singolo punto vendita in Italia, senza distinzioni o differenze territoriali. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, è possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Euronics: questi sono gli sconti migliori del momento

Per contrastare l’ottima campagna promozionale Sconto IVA di Trony, l’azienda ha pensato ad un meccanismo già visto ed apprezzato in passato. Per rientrare nelle sottostanti possibilità, è richiesto l’acquisto di almeno un prodotto da 599 euro; prestate attenzione, la cifra indicata deve essere raggiunta sul singolo elemento, non come valore finale dello scontrino con somma di più dispositivi.

Fatto questo, si avrà la possibilità di accedere a prezzi scontatissimi per l’acquisto di altri modelli. Ad esempio basteranno 199 euro per la macchina caffè automatica di marca DeLonghi, per la Nintendo Switch, un chromebook HP, la Rowenta X-Force Flex o una lavatrice LG. Nel caso in cui si volessero investire 299 euro, invece, ecco arrivare una smart TV LG da 55 pollici, il condizionatore Samsung o una asciugatrice Electrolux.

Tutte le informazioni, ed i dettagli, del volantino Euronics appena descritto nel nostro articolo, sono perfettamente reperibili tramite le pagine sottostanti.