Il volantino esselunga è assolutamente fantastico, raccoglie al proprio interno le migliori occasioni legate alla tecnologia, che portano gli utenti a poter risparmiare cifre decisamente elevate.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, prende il nome di Speciale Multimediale, come al solito si applica solamente presso i negozi sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale. Le scorte effettivamente messe a disposizione non sono infinite, per questo motivo si raccomanda una veloce presa di posizione, oltre al recarsi nel punto vendita designato il prima possibile.

Esselunga: il volantino che nessuno si aspettava

Con lo Speciale Multimediale, Esselunga riesce ad avvicinarsi moltissimo ai principali rivenditori di elettronica del nostro paese. Lo smartphone più allettante dell’intera campagna, è indiscutibilmente l’ultimo Apple iPhone 12, un must have per gli amanti dell’azienda di Cupertino, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di 778 euro (versione da 128GB e no brand).

Rientrando invece in una spesa di 400 euro, spiccano una lunghissima serie di modelli Android altrettanto interessanti; questi sono perfettamente rappresentati da Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9At, Samsung galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9T, Oppo A52, Realme 7 e Samsung Galaxy S20 FE.

Un ultimo accenno ad una fascia leggermente superiore è d’obbligo, nel caso in cui si volesse acquistare sempre un prodotto Apple, ma non si fosse disposti a spendere cifre troppo elevate, la scelta potrebbe ricadere sull’iPhone XR, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 548 euro.