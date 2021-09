Gli sconti da Comet sono davvero imprevisti, e molto spesso mai visti in Italia, grazie appunto ad una campagna promozionale dalla disponibilità globale.

Avete capito bene, per contrastare le limitazioni imposte dalle dirette concorrenti, le quali prevedono l’impossibilità di accedere agli sconti in determinate regioni del nostro paese, Comet ha deciso di rendere disponibile il volantino anche sul proprio sito ufficiale, con spedizione gratuita al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Aprite subito questo canale Telegram dedicato ad Amazon, troverete i codici sconto completamente gratis.

Comet: offerte e prezzi molto più bassi del normale

La campagna promozionale di Comet sembra focalizzare la propria attenzione verso la fascia intermedia della telefonia mobile, ove appunto sono disponibili innumerevoli smartphone a meno di 300 euro, con discrete prestazioni generali. In particolare risultano acquistabili i vari Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9C, Redmi 9A, galaxy A12, Galaxy A22, Oppo A16 o Motorola Moto G30.

Volendo invece puntare da tutt’altra parte, quindi sistema operativo iOS, e sopratutto top di gamma assoluto, l’occhio cade irrimediabilmente sull’Apple iPhone 12, il cui prezzo finale non va oltre i 795 euro, per quanto riguarda la variante completamente sbrandizzata e con annessa la garanzia di 24 mesi.

Il volantino ricalca la tematica del momento, quindi il Back To School, volendo integrare anche tantissime offerte applicate sui notebook di ultima generazione. Per approfondirne la conoscenza, scoprendo e conoscendo da vicino i vari sconti, ricordiamo la presenza poco sotto di tutte le pagine della campagna stessa, sono inserite come galleria fotografiche, premetele per visualizzarle in alta definizione.