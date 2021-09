L’aumento dell’adozione di carte prepagate, l’aumento della preferenza per i pagamenti digitali e la crescente domanda di carte carburante nei settori dei trasporti e della logistica guidano la crescita del mercato europeo in questo settore, e l’Italia e’ tra i primi posti.

Tuttavia, i progressi tecnologici, la maggiore comodità e la crescita nel settore delle carte prepagate e contactless creerebbero opportunità redditizie in futuro.

Secondo il rapporto pubblicato da Allied Market Research, il mercato europeo ha raccolto 257,2 miliardi nel 2017 e dovrebbe raggiungere il picco di 374,5 miliardi entro il 2025, con un CAGR del 5,0% dal 2018 al 2025. Il rapporto fornisce un’analisi dettagliata del cambiamento tendenze di mercato, fattori chiave e opportunità, tasche di investimento, informazioni sulla concorrenza e stime per il periodo di previsione.

Nonostante la pandemia il mercato non si frena

Il blocco globale dovuto al nuovo coronavirus ha sospeso i processi lavorativi in ​​vari settori. Tuttavia, l’industria del software e dei servizi ha visto l’opportunità di continuare con l’aiuto del sistema di lavoro remoto. Inoltre, la pandemia ha portato a un calo della domanda di carburante.

In base al tipo, il segmento delle carte carburante ha contribuito a quasi la metà delle entrate totali del mercato nel 2017 e si prevede che mantenga il suo vantaggio durante il periodo di previsione. Tuttavia, il segmento dei commercianti registrerebbe il CAGR più veloce del 6,4% dal 2018 al 2025.

Sulla base dell’applicazione, il segmento ha rappresentato quasi la metà della quota di mercato totale nel 2017 e manterrebbe la sua posizione dominante entro il 2025.

In base al paese, si prevede che l’Italia manifesterà il CAGR più rapido arrivando ad un 6,5% dal 2018 al 2025. Tuttavia, il resto della regione europea ha generato la quota di mercato più elevata nel 2017, rappresentando quasi un terzo del mercato europeo.

I principali attori del mercato analizzati nel rapporto includono BP plc, Exxon Mobil Corporation, Engen Petroleum Ltd., FleetCor Technologies, FirstRand Bank Limited, Puma Energy, Libya Oil Holdings Ltd, US Bancorp, Royal Dutch Shell e WEX.