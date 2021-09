Il volantino bennet ha prezzi sempre più bassi per tutti gli utenti che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti.

Il risparmio è pressoché assicurato su ogni singolo prodotto di elettronica, in questo modo è facilissimo pensare di spendere poco e di godere di ottimi dispositivi, anche relativamente aggiornati. La campagna promozionale, a differenza di quanto visto in passato, è disponibile su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni regionali, ma non sul sito ufficiale dell’azienda.

Bennet: il volantino a cui tutti vorrebbero accedere

Osservando da vicino la campagna promozionale di Bennet, si possono scovare svariati sconti molto interessanti, con i quali gli utenti possono davvero pensare di accedere ai top di gamma, risparmiando.

Il prodotto su cui si basa quasi interamente la serie di offerte mobile, è l’Apple iPhone 12, un modello da poco disponibile sul mercato nazionale, e caratterizzato da prestazioni quasi uniche nel proprio genere. Il prezzo finale di vendita è complessivamente accessibile, parliamo appunto di soli 799 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna, completamente sbrandizzata.

Gli altri prodotti racchiusi nel volantino Bennet, ricordano la fascia medio-bassa della telefonia mobile, toccando ad esempio Xiaomi Redmi Note 10, in vendita a 199 euro, oppure un buon Samsung Galaxy A32, il cui prezzo non va oltre i 189 euro.

