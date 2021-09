Vodafone è chiamata ad una pronta risposta contro TIM e le sue offerte che, nelle ultime settimane, si sono sempre di più concentrate nel settore della tv streaming. Il provider italiano con la sua piattaforma TIMvision può contare su diverse partnership, tra DAZN e Mediaset, con la garanzia di eventi come la Serie A e la Champions League.

Vodafone, parte la sfida a TIM con la tv streaming

Vodafone rilancia anche per questa ragione il suo operato, con le nuove offerte relative alla Vodafone TV. Il provider inglese, a tutti coloro che decidono di attivare un piano per la telefonia fissa con Fibra ottica, assicura anche una serie di contenuti televisivi in esclusiva.

L’offerta streaming del gestore inglese è caratterizzata dalla presenza del servizio NOW Tv. Gli abbonati di Vodafone potranno quindi accedere al ticket Sport di NOW Tv che assicura la visione di tre partite per giornata della Serie A. Al tempo stesso, gli utenti avranno anche tutta la Champions League ed altre importanti esclusive come Formula 1, motomondiale, il tennis, il basket NBA e tanto altro ancora.

Il prezzo della Vodafone TV per i clienti con un piani per la Fibra ottica è di 15 euro ogni mese. Tin aggiunta ai contenuti ora citati, gli utenti avranno anche la possibilità di ricevere un anno gratis per Amazon Prime Video, per ottenere la visione completa di tutta la Champions League.

A costo zero, i clienti di Vodafone avranno anche il TV Box, con la possibilità di guardare i migliori contenuti televisivi anche con la tecnologia del 4K.