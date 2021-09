Vodafone: la promo Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese non ci abbandona

E con grande stupore dei clienti, torna winback Special 50 Digital Edition, la super promozione firmata Vodafone. La compagnia ha scelto di comunicare la notizia agli abbonati tramite un messaggio promozionale, al fine di dar modo agli utenti di attivare l’offerta a prezzi personalizzati.

A prescindere dal canale di vendita scelto, Vodafone Special 50 Digital Edition in versione winback può essere attivata entro il 13 Settembre 2021. Non si esclude però che la scadenza possa essere diversa da clienti ad ex clienti selezionati.

Vodafone: il messaggio della compagnia agli ex clienti prescelti

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 13 Settembre 2021.”

Sottoscrivendo Special 50 Digital Edition si ottengono ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati fino in 4G, in questo caso a 7 euro al mese.

Dopo aver ricevuto la proposta, per sottoscrivere l’offerta è possibile dirigersi presso un negozio aderente oppure accedere alla pagina dedicata attraverso il link presente nell’SMS.

Per quanto riguarda il costo di attivazione e quello della nuova SIM ricaricabile, con questa campagna risultano entrambi gratuiti. È bene mettere in chiaro che nell’offerta di Vodafone sono inclusi i cosiddetti Digital Services, che permettono di chattare con un consulente, aspettare di essere richiamato oppure chiedere assistenza 24 ore su 24 tramite l’app MyVodafone o servizi come TOBi.