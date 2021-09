Virus: paura in India per Nipah che è 75 volte più mortale...

Virus: paura in India per Nipah che è 75 volte più mortale del Covid-19

Il mondo sta tremando per un nuovo virus che si sta diffondendo in India. Tanta paura per Nipah che risulta 75 volte più mortale del Covid-19. Molta attenzione e riflettori puntati su questo paese che sta registrando i primi contagi da questo virus trasmesso dai pipistrelli. Arrivano notizie anche di un morto, purtroppo si tratta di un bambino di 12 anni. I sintomi di questo nuovo virus sono davvero spaventosi e causano infiammazione cerebrale e difficoltà respiratorie. Ecco tutti i dettagli.