La scorsa settimana, un rapporto indicava che Twitter stava lavorando a ulteriori aggiornamenti sulla privacy. Ora, il social network sta effettivamente lanciando un test di una di queste funzionalità con la possibilità di rimuovere i follower senza bloccarli.

La pagina di supporto di Twitter ha annunciato che la società sta semplificando la rimozione di un follower o, come spiega, ‘sii il curatore del tuo elenco di follower’. A partire da oggi, un gruppo di persone – che testano la funzionalità – potrà rimuovere i follower senza bloccarli sul web.

Twitter per iOS si aggiorna con un nuovo design

Per rimuovere un follower, vai al tuo profilo e clicca Followers, fai clic sull’icona a tre punti e seleziona ‘Rimuovi questo follower’. Se il test risulta essere apprezzato dalla community, più persone potranno rimuovere follower senza la necessità di bloccarli. Secondo un rapporto di Bloomberg della scorsa settimana, Twitter sta lavorando anche a qualche altra idea, che la società chiama aggiornamenti della ‘privacy sociale’.

Le funzioni comprendono opzioni per archiviare i Tweet, nascondere i tweet a cui hai lasciato un ‘Mi piace’ e la possibilità di abbandonare le conversazioni. I test inizieranno entro la fine del 2021. Anche oggi, Twitter ha iniziato a implementare un nuovo design edge-to-edge per la timeline per selezionare gli utenti su iOS.

Il nuovo design della timeline in Twitter per iOS prende immagini, video e GIF e li estende a tutta larghezza. Questa modifica essenzialmente offre a Twitter per iOS un design edge-to-edge che rimuove i margini sui lati. Non è chiaro a questo punto quando o se Twitter prevede di distribuire questo nuovo design a tutti gli utenti, ma per ora è solo nella fase di ‘test’.