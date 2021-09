Se sei interessato a scoprire se il tuo programma TV preferito è tra gli show che verranno cancellati entro la fine dell’anno, ecco un piccolo aggiornamento a riguardo. Scopri gli spettacoli che non saranno piu’ disponibili su Netflix, e quali invece stanno per tornare.

Ci saranno alcuni show che torneranno, ma ne saluteremo altrettanti. Mentre gli abbonati Netflix saranno entusiasti di vedere spettacoli come You, Outer Banks, Never Have I Ever ed Elite tornare con nuove stagioni.

Il 31 dicembre, Netflix ha concluso le serie Chilling Adventures of Sabrina, The Society e I Am Not Okay With This, precedentemente rinnovate. Nel 2020, è stato annunciato che sarebbero finiti spettacoli popolari tra cui Dear White People e Dead To Me.

Gli show che sicuramente abbandoneranno la piattaforma

Ecco un elenco di tutti gli spettacoli Netflix che verranno cancellati nel 2021:

Jupiter’s Legacy

Jupiter’s Legacy è stato cancellato da Netflix meno di un mese dopo il suo debutto sul servizio di streaming. Secondo Deadline, il franchisee tornerà in vita sotto forma di Supercrooks, una nuova serie a tema supercriminale ambientata nello stesso universo. Dopo aver speso 200 milioni di dollari nella sua prima stagione, ha ricevuto recensioni sui social media.

La conclusione è che Netflix non spenderà più soldi per gli altri progetti dello show ambientati nell’universo di Millarworld.

Bonding

Bonding è stata una delle quattro commedie Netflix cancellate nel luglio 2021. Lo spettacolo non verrà rinnovato per una terza stagione dopo due stagioni e significative proteste da parte di molte persone.

Dopo due stagioni, la commedia dark di Rightor Doyle, ispirata alle sue reali esperienze come guardia del corpo, è stata cancellata nel luglio 2021. Tiffany “Tiff” Chester, una studentessa laureata di New York che lavora come una dominatrice, è interpretata da Zoe Levin. Pete, un ex compagno di liceo che vuole diventare un comico che recluta come assistente e guardia del corpo, è interpretato da Brendan Scannell. Naturalmente, ne consegue una sfilza di guai.

The Duchess

La sitcom comica di Katherine Ryan The Duchess su Netflix è stata cancellata dopo una sola stagione nell’aprile 2021. La stagione 2 della serie di sei episodi, lanciata a settembre 2020, non verrà rinnovata.

Katherine è una londinese, una madre single. Olive, sua figlia pre-adolescente, sembra essere più matura di sua madre, che è selvaggia e schietta. Katherine sta pensando di avere un altro figlio, ma con il suo ex marito, nonostante le difficolta’ di tutti i giorni.

Ad aprile, lo ha annunciato nel podcast The Secret To. Ryan è stato schietto sull’interruzione dello spettacolo, affermando: “Non abbastanza persone lo hanno visto“. Eppure, una parte considerevole del pubblico sarà delusa, anche se Ryan non sarà uno di loro. Ha espresso la sua insoddisfazione per la situazione dicendo: “Non sono molto triste. Sento che fare una sitcom richiede molto lavoro e molto tempo. Ero entusiasta di poter partecipare.”

The Irregulars

A partire da marzo 2021, Netflix ha rivelato che lo show su Sherlock Holmes era stato interrotto dopo solo una stagione. Nello stesso modo, durante la prima settimana e’ stato annunciato che non ci sarà una seconda stagione di The Irregulars, uno degli spettacoli più popolari sul canale di streaming. Quindi sul perché The Irregulars è stato cancellato resta un mistero.

Cursed

Cursed, che ha debuttato nel 2021, non è stato rinnovato per una seconda stagione. Basato sul libro illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler, Cursed esamina la mitologia di Re Artù attraverso le percezioni di una donna.

Cursed, andato in onda su Netflix poco più di un anno fa, è stato cancellato dopo una stagione e non verrà rinnovato.