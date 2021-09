Realme è l’azienda nata da OPPO che negli ultimi anni ha dimostrato di tenere particolarmente ai mercati europei, compreso quello italiano, lanciando diversi smartphone. Ora è in procinto di allargare la sua famiglia Realme 8.

Dopo Realme 8 5G e Realme 8 Pro, l’azienda cinese sta per lanciare altri due nuovi modelli: parliamo di Realme 8i e Realme 8s 5G. Scopriamo insieme maggiori dettagli sui dispositivi in questione.

Realme 8: probabilmente in arrivo due nuovi modelli

Entrambi i modelli arriveranno ufficialmente nel mercato indiano, e almeno il primo approderà anche in Europa. Nelle ultime ore il leaker Sudhanshu Ambhore ha condiviso quelli che dovrebbero essere i prezzi di Realme 8i per l’Europa. Stiamo parlando di 199 euro per il Realme 8i da 4/64 GB di memoria e di 219 euro per quello con 4/128 GB di memoria.

Le specifiche di Realme 8i, stando ai rumor trapelati in rete finora, dovrebbero comprendere un processore MediaTek Helio G96, una fotocamera principale da 50 megapixel, una batteria con capacità pari a 5.000 mAh e supporto alla ricarica rapida con output pari a 18W.

Come avrete avuto modo di notare, di Realme 8S sappiamo ancora ben poco. Il lancio dei nuovi modelli di Realme 8 dovrebbe avvenire domani 9 settembre in India. Non sappiamo quando arriveranno anche in Europa. Ovviamente, come sempre, vi terremo aggiornati su qualsiasi novità dell’ultimo minuto.