Dal 6 al 30 Settembre 2021, salvo eventuali cambiamenti, tutti i nuovi clienti Rabona Mobile potranno di nuovo attivare l’offerta tariffaria Calcio a 7,99 euro al mese.

L’offerta Calcio è attivabile negli oltre 2500 punti vendita autorizzati e online attraverso il sito ufficiale di Rabona da tutti i nuovi clienti che decidono di richiedere la portabilità da qualsiasi operatore nazionale. E’ previsto un costo di attivazione di 2 euro. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

Rabona Mobile ha rilanciato l’offerta Calcio

L’offerta Calcio prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 111 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 7,99 euro al mese. Rabona Mobile è un operatore virtuale (MVNO) dal 17 Aprile 2019 eroga i suoi servizi appoggiandosi alla rete Vodafone fino in 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Le offerte Rabona si possono richiedere online (attraverso il sito ufficiale dell’operatore) e da App Rabona, con spedizione gratis in tutta Italia tramite corriere espresso, oppure nei punti vendita autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale. L’offerta Calcio sarà disponibile nelle prossime ore sul sito ufficiale di Rabona.

Per richiedere online una delle offerte basterà recarsi sul sito ufficiale dell’operatore, compilare il modulo in ogni sua parte, inserire i dati del precedente operatore (in caso di portabilità) e concludere il pagamento con carta di credito o PayPal. Successivamente l’utente dovrà attendere la conferma via email con il contratto da stampare, firmare e inviare, compilato in ogni sua parte, per permettere all’operatore di procedere con le attività di attivazione e consegna SIM, che avverranno entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti.