Tra le novità di settembre Netflix ha estratto una serie TV che in pochi giorni si è posizionata tra le top ten e sta facendo impazzire tutto il mondo. Sei stagioni di azione, adrenalina, drammi personali e tanta commozione. Ecco cosa ci aspetta tra i titoli a catalogo disponibili per gli abbonati al colosso dello streaming on demand. Scopriamo insieme tutti i dettagli, senza spoilerare, di questa serie TV da poco approdata su Netflix.

Netflix: Chicago Med tra le serie TV novità di settembre

Il mese di settembre è stato ricco di sorprese e non è ancora finito. Tra i titoli più attesi, come La Casa di Carta 5 e Lucifer 6, compare questo che, a dirla tutta, nessuno si aspettava. Su Netflix è infatti disponibile Chicago Med. Questa serie TV in stile Grey’S Anatomy, New Amsterdam e Dr. House sta facendo letteralmente impazzire chiunque abbia iniziato per curiosità ad assistere al primo episodio.

Non solo avremo modo di vedere come questi medici, dell’ospedale di Chicago, salveranno vite e affronteranno casi particolari, ma scopriremo le loro storie personali. Intrighi amorosi, difficoltà e tanto altro faranno di questo il nostro titolo preferito. Un vero e proprio cult su Netflix firmato NBC e realizzato da Dicj Wolf e Matt Olmstead.

Cast e trama

Uno dei protagonisti è il dottor Connor Rhodes, interpretato da Colin Donnell famoso per aver recitato anche nella serie TV Arrow. Non manca anche il medico che tutti vorremmo avere per la sua dedizione e gentilezza, Daniel Charles, alias Oliver Platt, che in questa serie TV da poco disponibile su Netflix, è un po’ il mentore di tutti gli altri personaggi.

Il nostro consiglio è quello di accendere la TV, collegarvi su Netflix e premere play sul primo episodio della prima stagione di Chicago Med. Non ve ne pentirete affatto, anzi, vorrete vedere tutti gli episodi uno dopo l’altro fino a terminare tutte e sei le stagioni di questo titolo pazzesco.