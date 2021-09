Sono passati anni dall’uscita dell’ultimo film della trilogia di Matrix e le voci di un possibile ritorno della saga con un quarto capitolo si sono fatte mese dopo mese sempre più insistenti. In questi giorni i rumors e i leak si sono susseguiti senza sosta, ma finalmente arrivano delle conferme con due nuovi teaser del quarto capitolo Matrix Resurrections. A svelarlo è stato il vecchio sito “What is the Matrix?”, usato per pubblicizzare la saga nelle sue fasi iniziali e rispolverato graficamente per l’occasione. Risulta chiaro l’omaggio ai primi film, e la scelta di auto-citarsi per non fare altro che creare ulteriore hype attorno a questa grandissima operazione del mondo del cinema.

I teaser che anticipano il trailer ufficiale

Una volta aperto il sito al link che trovate nel precedente paragrafo vi troverete di fronte a due pillole: una blu e una rossa, con il chiaro richiamo all’iconica scena del Matrix del 1999. Questa volta la scelta sta a voi e a seconda della pillola apparirà un teaser del nuovo film di pochi secondi, la cui genialità sta proprio nell’aver proposto ben 180.000 filmati diversi. A seconda dell’orario in cui andrete a vedere il teaser ve ne apparirà uno diverso, personalizzato proprio in base alla pillola che avete scelto e all’orario di visualizzazione. Un’anteprima che mostra ancora una volta la grandezza di questa saga, il cui trailer arriverà finalmente nei prossimi giorni e la cui uscita è prevista per il 22 dicembre in tutto il mondo.

Si tratta di un’attesa di pochi mesi, ma a cui nessuno potrà sottrarsi per la portata enorme del progetto e delle aspettative che questo nuovo capitolo a suscitato nel pubblico. Qui di seguito potete ammirare il nuovo teaser su YouTube:

The Matrix Resurrections vedrà il ritorno dell’amatissimo Keanu Reeves nei panni di Neo, di Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt. Alla direzione e alla sceneggiatura Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell mentre alla fotografia troveremo John Toll.