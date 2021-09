Iliad continua a proporre per tutti gli utenti le migliori tariffe low cost per la telefonia mobile. Nel corso di questi giorni di fine estate, i clienti potranno ancora attivare la ricaricabile Giga 120. Questa promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la navigazione di rete. Il costo unico è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, due sorprese ed il 5G gratis nelle principali tariffe

La tariffa Giga 120 garantisce a tutti i clienti un ottimo rapporto tra costi e soglie di consumo, ma non solo. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile così come per altre promozioni di Iliad avranno anche tre servizi gratis.

La prima sorpresa del gestore francese è quella delle chiamate senza limiti verso l’estero. Tutti i clienti con una SIM attiva di Iliad avranno la facoltà di chiamare amici e conoscenti al di fuori dei confini nazionali senza alcuna spesa extra sulla ricaricabile. Le telefonate gratuite verso l’estero saranno disponibili in più di 60 Stati selezionati dall’operatore francese.

Altra grande novità di Giga 120 rispetto alle precedenti promozioni è data dalla segreteria telefonica a costo zero. La differenza, in questo caso, tra Iliad e gli altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre è netta. Gli abbonati del provider francese potranno infatti ascoltare i messaggi in segreteria senza costi ulteriori rispetto alle soglie della ricaricabile.

Infine, il punto principale di forza della Giga 120 è rappresentato dal 5G. Gli abbonati di Iliad, a differenza dei clienti di altri gestori, potranno navigare in internet con le velocità massime di rete senza costi aggiuntivi sulla promozione di riferimento.