Con la gamma Nest, Google ha raggiunto migliaia di utenti fornendo sicurezza e flessibilità per le loro abitazioni. Grazie a prodotti come videocamere e campanelli smart, anche un banale citofono è divenuto uno strumento multitasking e di notevole importanza nell’ecosistema domestico.

E sono proprio questi due prodotti che di recente hanno affrontato un processo di ulteriore perfezionamento, che li ha portati a raggiungere livelli ancor più alti: grazie a Nest il concetto di smart home si fa realtà e il design minimal rende l’installazione ancor più pulita e d’impatto.

Google presenta i nuovi dispositivi della gamma Nest: ecco quali sono e le loro caratteristiche

La nuova generazione di campanelli e videocamere Nest consta di tre elementi principali: Google Nest Cam (a batteria), Google Nest Cam (con cavo) di 2° generazione, e infine Google Nest Doorbell.

Approfondendo più in dettaglio, Google Nest Cam (a batteria) e Google Nest Doorbell (a batteria) sono i primi dispositivi smart made in Google per la casa interamente alimentati a batteria. Ciascuno dei due ha il costo di 199,99 euro, a differenza di Google Nest Cam (con cavo) di 2° generazione che ha invece il costo di 99,99 euro.

L’impiego di complessi algoritmi ha consentito alle videocamere Nest di raggiungere un grado superiore di precisione nel distinguere tra persone, animali, veicoli e se in associazione con Google Nest Doorbell anche pacchi in arrivo. Questo consente poi al device di inviare sullo smartphone del proprietario solamente notifiche realmente utili.

Aumentata è anche l’integrazione fra i dispositivi Nest, tra cui il Google Nest Hub: se associato alle Nest Cam, basterà uno smart display per tenere sotto controllo l’ingresso di casa e ricevere una notifica quando qualcuno suona il campanello. Le videocamere inoltre si integrano alla perfezione con l’app Google Home, utile per accedere agli altri dispositivi smart della propria abitazione.

Al momento i dispositivi a batteria Nest Cam e Nest Doorbell sono disponibili per l’acquisto sul Google Store e in alcune delle maggiori catene di elettronica di consumo. La vendita di Google Nest Cam (con cavo) di 2° generazione sarà invece avviata fra qualche mese.