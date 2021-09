Feder Mobile ha deciso di lanciare ufficialmente lo scorso 5 settembre 2021 la nuova offerta tariffaria Best a 8,99 euro al mese. L’offerta è già attivabile nel nuovo shop del sito ufficiale di Feder Mobile e presto sarà disponibile anche nei negozi di telefonia aderenti.

L’offerta mobile Best ha un costo di 8,99 euro ogni mese e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata, se il credito residuo della SIM risulta sufficiente. Scopriamo insieme cosa comprende.

Feder Mobile ha lanciato l’offerta Best

Feder Best prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile su rete Vodafone 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. E’ prevista una spesa iniziale di 33,90 euro che include il costo di attivazione e SIM di 24,90 euro e il primo mese anticipato dell’offerta Best.

L’offerta è attivabile anche dai nuovi clienti Feder Mobile che decido di attivare un nuovo numero o richiedono contestuale la portabilità da qualsiasi altro operatore nazionale. Il piano base tariffario di Feder Mobile in Italia prevede chiamate tariffate a 18 centesimi al minuto verso Feder Mobile e a 25 centesimi di euro al minuto verso altri operatori; anche gli SMS sarebbero tariffati a 25 centesimi di euro al minuto e il traffico dati a 0,01 centesimi di euro per singolo Megabyte consumato.

Se il credito residuo non sarà sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i Giga saranno tariffati a consumo con il Piano Base Feder Mobile fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea. Feder sottolinea inoltre che nel caso in cui la ricarica del credito non viene effettuata entro i 60 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.