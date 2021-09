DJI OM5 è finalmente ufficiale, nella giornata odierna l’azienda cinese ha presentato la nuova generazione del gimbal per smartphone più famoso e richiesto al mondo.

Il gimbal, definito dall’azienda stessa palmare e portatile, integra la medesima tecnologia di stabilizzazione utilizzata sui set cinematografici, ampliando le possibilità di ripresa ottenibili con il proprio smartphone.

L’innovazione vera e propria di DJI OM5 risiede nel design, è stato completamente rivisitato rispetto ai modelli precedenti, i giunti sono in metallo flessibili e resistenti, con disponibilità in due colorazioni: Athens Gray (forte ispirazione all’architettura greca) e Sunset White (riprende le sfumature del tramonto). L’impugnatura ergonomica si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, è completamente ripiegabile su sé stesso per facilitare il trasporto, ma sopratutto presenta un morsetto magnetico per agganciare in assoluta rapidità il proprio smartphone.

Per la prima volta, inoltre, ecco arrivare un manico telescopico estensibile fino a 215 millimetri, in questo modo sarà possibile inquadrare più amici in un unico selfie, oppure di riprendersi con angolazioni differenti.

DJI OM5: la stabilizzazione perfetta

Tecnicamente il DJI OM5 permette la stabilizzazione grazie alla presenza di tre motori potenti, in combinazione con algoritmi intelligenti per riuscire ad adattarsi ai movimenti dell’utente durante le riprese.

L’altra grande novità è rappresentata da “ShotGuides”, una vera guida per gli utenti (pensata prevalentemente per i più inesperti), che li seguirà passo per passo dalla registrazione fino all’editing. In questo modo il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente l’ambiente nel quale viene utilizzato, portando alcuni consigli vitali per la ripresa perfetta.

Non mancano le altre modalità di ripresa intelligenti, come l’Active Track 4.0, il panorama, Cloneme, Spinshot (per i video “rotanti”), il timelaps e altro ancora.

DJI OM5 è distribuito da Nital direttamente sullo store ufficiale, oppure presso i tantissimi rivenditori in Italia, al prezzo di 159 euro.