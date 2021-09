Il volantino Coop e Ipercoop nasconde al proprio interno tantissimi sconti molto speciali per gli utenti, è possibile accedere ad un elevato quantitativo di riduzioni di prezzo, in modo da avere la possibilità di risparmiare sempre di più su ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale; gli acquisti non sono effettuabili tramite il sito ufficiale dell’azienda, se non in rare occasioni. Gli elementi raggiungibili, ad ogni modo, prevedono la consegna gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 19 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: queste sono le offerte attive nel periodo

Il volantino Coop e Ipercoop riserva agli utenti la possibilità di accedere ad uno smartphone decisamente interessante, stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 9C, un modello appartenente alla fascia bassa, effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 115 euro.

La scheda tecnica ripercorre quelle che sono le attese per un dispositivo di questo tipo, con l’aggiunta della presenza di una eccellente batteria da ben 5000mAh, in grado di trasformare il dispositivo in oggetto in un vero e proprio battery phone dall’autonomia incredibile.

L’acquisto al prezzo indicato, prevede la variante con 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica, e sopratutto no brand, ovvero aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non da uno dei tanti operatori telefonici.

