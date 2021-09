Il volantino Comet è assolutamente da non perdere, tutti i prezzi raggiungono prezzi decisamente più bassi del normale, riuscendo a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Spendere poco con Comet potrebbe essere molto semplice, grazie alla disponibilità del volantino sull’intero territorio nazionale, senza distinzioni di alcun tipo, come anche sul sito ufficiale. Tutti coloro che acquisteranno tramite l’e-commerce, potranno comunque fare affidamento sulla spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che la spesa sia superiore ai 49 euro.

Comet: queste nuove offerte vi faranno impazzire

La fascia bassa della telefonia mobile è la più rappresentata nel volantino Comet, osservandola da vicino notiamo infatti la possibilità di mettere le mani su una selva di smartphone da meno di 300 euro. Tra questi annoveriamo Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung galaxy A22, Xiaomi Redmi 9A, Oppo A16 o anche Samsung Galaxy A12.

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati a Apple iPhone 12, il top di gamma dell’azienda di Cupertino per il 2021, in vendita nella variante con 128GB di memoria interna, e completamente sbrandizzato, a soli 795 euro.

Naturalmente il volantino dell’azienda propone anche altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, ad esempio mirate su categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima le pagine che potete trovare nell’articolo, scoprirete ogni singolo prezzo nel dettaglio, ed avrete la possibilità di prendere una decisione in tempo, dato un quantitativo di scorte non troppo limitato.