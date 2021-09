Vodafone continua il suo percorso nel campo della telefonia mobile. Il gestore inglese non rinuncia nel mese di Settembre alle tariffe low cost, strategiche per ottenere nuovi clienti provenienti da altri operatori. Nei prossimi giorni, gli utenti potranno attivare una ricaricabile molto vantaggiosa per costi e prezzi come la Special 70 Giga.

Vodafone, confermata ancora la tariffa speciale con 70 Giga

La tariffa Special 70 Giga è una delle migliori iniziative del momento, grazie ad un solido rapporto tra soglie di consumo e prezzi. Gli utenti avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque più 70 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La promozione Special 70 Giga di Vodafone estremamente vantaggiosa anche per una garanzia assicurata a tutti i clienti. Gli abbonati, in tal senso, potranno beneficiare di costi bloccati almeno durante primo semestre. Nei primi sei mesi, quindi, è assicurata l’assenza di rimodulazioni sui costi e sulle soglie di consumo.

Per la Special 70 Giga sono previste però una serie di condizioni. Gli abbonati che scelgono questa promozione, in primo luogo, dovranno aggiungere una quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della rete.

I clienti che sono interessati a questa promozione non potranno procedere sul sito ufficiale di Vodafone, ma dovranno recarsi necessariamente presso uno dei punti vendita del gestore. Come già sottolineato, è anche necessaria la portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad. Per la portabilità sarà necessario attendere sino a tre giorni lavorativi.