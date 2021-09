Videogame: strano ma vero, giocare a Fifa e a Warzone fa dimagrire

Momento momento momento. Sì, giocare con i videogame fa dimagrire, ma mettiamo subito le cose in chiaro: nulla può sostituire una sana dose di sport, terapeutica anche a livello morale. Detto questo, la piattaforma di analisi del gaming che consente di vincere premi e denaro (gli eSport) Stakester ha dimostrato, tramite uno studio accurato, che i vantaggi riguardano anche il corpo (oltre alle capacità visuo-spaziali e del problem solving).

Videogame: quanto si brucia giocando?

Secondo lo studio, due ore di gioco bruciano ben 420 calorie per gli uomini e 470 per le donne, più o meno quanto 1000 addominali, per intenderci. Nello specifico i ricercatori hanno controllato frequenza cardiaca e consumo di calorie di un campione misto di 50 gamer durante sessioni di gioco da due ore. I videogame scelti sono FIFA e Warzone. Tom Fairey, CEO e fondatore della piattaforma eSportiva, ha dichiarato: «Sappiamo tutti che la competizione aumenta la nostra frequenza cardiaca e la maggior parte di noi ha sperimentato il sudore di gioco, che si presenta quando si cerca un gol dell’ultimo minuto in FIFA o si affronta una situazione molto tesa in Warzone. Non è una sorpresa che questo bruci calorie, ma siamo sorpresi di vedere quante ne vengono bruciate durante una sessione di due ore».