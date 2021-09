Very Mobile nell’ampliare i suoi punti vendita presenti in tutta Italia, ha recentemente aperto anche il suo primo negozio monomarca, attivo presso il Centro Commerciale Il Centro di Arese, vicino Milano.

Il negozio di Arese è stato aperto a Maggio 2021, nell’ambito di in un piano di ampliamento della forza vendita di Very Mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile punta sui negozi fisici

Secondo quanto comunicato dallo stesso centro commerciale di Arese nell’annunciare l’apertura del negozio di telefonia, Very Mobile ha così inaugurato il suo primo punto vendita di proprietà. Dunque, il primo flagship store di Very Mobile si trova all’interno del Centro Commerciale Il Centro, ubicato in Via Giuseppe Eugenio Luraghi 11, ad Arese, comune della Città Metropolitana di Milano.

In particolare, il negozio di Very Mobile si trova al piano terra della galleria de Il Centro, nella zona dell’ingresso 1, individuabile nello spazio numero 114 sulla mappa del centro commerciale. Oltre ai banconi dove si trovano gli addetti alla vendita, il negozio monomarca dell’operatore semivirtuale Very Mobile, aperto dal Lunedì alla Domenica dalle ore 09:00 alle 22:00, presenta anche degli schermi pubblicitari, il materiale cartaceo informativo e accessori per telefoni all’interno degli espositori.

Si segnala comunque che sul sito di Very Mobile, nella sezione in cui si possono individuare i punti vendita dell’operatore attualmente attivi, non viene fatta differenza fra lo store monomarca di Arese e gli altri negozi Very. Sempre nella stessa mappa dei punti vendita Very, si fa distinzione solo tra i “Negozi Very”, indicati con un segnaposto verde, e “Very point”, in questo caso contraddistinti da un segnaposto viola.